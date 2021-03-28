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عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تقدم أحمد زاهر إداري الفريق الأول بنادي الزمالك، باستقالته إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي، وذلك قبل اجتماع اللجنة لدراسة الاستقالة.


وجاء قرار أحمد زاهر باستقالته لظروف خاصة، حيث لم يفصح عن سبب الرحيل وبناء على ذلك قررت اللجنة سفر حمادة الدالي، إداري الفريق  للجزائر غدًا الإثنين للترتيب لإقامة بعثة الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر.


ويقوم الدالي بحجز فندق إقامة الفريق خلال تواجده بالجزائر، ووضع الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.


وتعذر سفر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك للجزائر رفقة حمادة الدالي بسبب ارتباطه بمؤتمر طبي، على أن يرافق بعثة الفريق التي تغادر القاهرة مساء الخميس المقبل متوجهة للجزائر.

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