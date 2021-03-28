من هم أخطر قادة تنظيم الإخوان في أوروبا؟ (فيديو)

تاريخ حافل بالعنف والإرهاب رافق مسيرة تنظيم الإخوان إقليميا وعالميا، ولطالما كان تتبع أنشطة التنظيم وفروعه في أوروبا مهمة صعبة، لأنه نادرًا ما يكون انتماؤهم واضحًا ومرئيًا ليراه الجميع، فهم يختبئون تحت شعار العمل الخيري، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والشعارات الجذابة لعقول وقلوب ودفاتر شيكات المتبرعين في جميع أنحاء أوروبا.

رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية، الدكتور جاسم محمد، يرى أنه على المملكة المتحدة سرعة حظر تنظيم الإخوان وتصنيفه منظمة إرهابية، مضيفا أن أوروبا أصبحت أهم منطقة لعمليات التنظيم، لأن تمويل شبكته في جميع أنحاء العالم يأتي من أوروبا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

نشرت الصحافة الألمانية تقارير حول أهم الشخصيات التابعة لتنظيم الإخوان في أوروبا، والتي تكون الواجهة لجمع الأموال للتنظيم، وجاء على رأس القائمة الشيخ عبد العزيز علي الخضري وهو خطيب شهير في برلين.

بالإضافة للشيخ خضر عبد المعطي أحد المشاهير في ألمانيا، ويعمل منسقا للمجلس الأوروبي للأئمة، وخالد الضاهر العضو في مكتب التنظيم السياسي وعضو في مجلس شورى الإخوان، ومحمد ميشينش رئيس الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين، وماجد الزير رئيس مركز العودة الفلسطيني.

وعادل عبد الله رئيس الجمعية الإسلامية الفلسطينية في فيينا، والأمين العام لمؤتمر فلسطينيّ أوروبا، أمين أبوراشد يحمل الجنسيتين الفلسطينية والهولندية، واكتسب شهرة بسبب نشاطه في حركة"أسطول الحرية" لكسر حصار غزة 2011، فهل تنتبه أوروبا لأنشطة تلك الشخصيات وخطرها على المجتمع وتحظرها؟ أم تظل بمثابة شريان الحياة لتنظيم الإخوان في أوروبا والعالم؟.