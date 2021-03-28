استشاري تغذية علاجية: 90% من الأسر لديها هذه العادة المسببة للسمنة (فيديو)

شددت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، على ضرورة الحفاظ على وزن الأطفال، لكي يكونوا شبابًا لا يعانوا من زيادة الوزن في المستقبل، ويتقدم بهم العمر وهم لا يعانوا من تبعات مرض السمنة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن حرص الأم على تناول الطفل وجبة كبيرة يُعد من السلوكيات الخاطئة الموجود لدى 90% من الأسر المصرية التي تسبب مرض السمنة، كما أن هناك ضرورة للابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.



ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتقوية الجهاز المناعي من خلال تناول الخضروات والطعام الصحي والعصائر الفريش، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، معقبة: "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء".