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كونتز عن خلافة لوف: تركيزي حالياً في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما

الأحد 28/مارس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
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صرح المدير الفني للمنتخب الألماني تحت 21 عاما ستيفان كونتز إنه يركز حالياً في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما وأن الحديث عن توليه تدريب المنتخب الأول، خلفا ليواخيم لوف.

وقال كونتز للبرنامج التليفزيوني "دوبلباس" اليوم الأحد :" إذا كان واحد في المئة من تركيزي ليس مع منتخب تحت 21 عاما الآن، فلن أقوم بعملي بشكل صحيح هنا. وبعد ذلك سيكون لدينا وقت كاف لمناقشة الأشياء الأخرى".

وعند سؤاله عما إذا كان الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل معه لتولي هذا المنصب، قال :"تواصل معي بعض اللاعبين، ويواخيم لوف، وأوليفر بيرهوف مدير الاتحاد، وفريتز كيلر رئيس الاتحاد، وأيضا فريدريش كورتيوس الأمين العام للاتحاد، ليقولوا لي أن أنهم يتمنون لنا التوفيق في المباريات المقبلة".

وبدأ دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما (يورو 2021) منذ يوم الأربعاء الماضي ويختتم هذا الدور يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن تقام منافسات الأدوار الإقصائية خلال الفترة من 6 مايو إلى 21 يونيو.

ويتصدر المنتخب الألماني حاليا المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

ويتولى كونتز تدريب المنتخب الألماني تحت 21 عاما منذ 2016 وقادهم للتتويج ببطولة يورو 2017.

ومنذ أن أعلن لوف، مطلع مارس الجاري، رحيله عن تدريب المنتخب الألماني الأول عقب نهاية بطولة أمم أوروبا 2020 التي تقام في الصيف المقبل، دخل كونتز في دائرة الترشيحات ليكون خليفة لوف.

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