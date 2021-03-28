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إزالة 81 حالة تعدي على نهر النيل بكفرالشيخ

الأحد 28/مارس/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ حملة لإزالة التعديات والأقفاص السمكية والأحواش، ضمن الموجة الـ17 التي تشهدها المدن والقرى المطلة على نهر النيل في المحافظات المصرية،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وأشراف اللواء ياسر حفناوي،السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور المهندسة عايده ماضي،رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون والتنسيق مع اللواء، عمرو بريك، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، وحماية النيل وشرطة المسطحات المائية والجهات الأمنية.

وأكد اللواء محافظ كفر الشيخ، إن الحملة تمكنت من تنفيذ 18 قرار إزالة على مساحة 440 مترًا، اليوم الأحد، في اليوم الثامن للحملة، مؤكدًا أن حملة ماتم تنفيذه من قرارات منذ بدء الحملة 81 قرارًا، والمساحة التي تمت الإزالة عليها 3622 مترًا، منهم 63 قرار عبارة عن أحواش ومباني بالبلوك، على مساحة 3182 مترًا، و18 قرار إزالة عبارة عن مباني وردم على مساحة 440 مترًا.

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