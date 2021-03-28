خالد أبو بكر: فاض الكيل من تصرفات وزير الإعلام.. وأقول له " استقيموا يرحمكم الله" (فيديو)

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل وذلك بعدما تردد أنه قام بمقابلة أحد أساتذة جامعة القاهرة الذي قام بجرائم السب والقذف في حق عدد من الإعلاميين ومنهم الإعلامية رانيا هاشم والذي وصف فيه الإعلام المصري بأنه إعلام البغال.وأضاف "أبو بكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: " ماذا يربط وزير الدولة للإعلام بشخص يعادي مؤسسات الدولة، وأقول لوزير الدولة للإعلام (استقيموا يرجمكم الله) وأدعو الجميع الالتزام بالحكمة".وتابع "فاض الكيل من تصرفات وزير الإعلام، وهناك حالة من العداء بينه وبين الإعلاميين، الإعلام الذي حارب الإخوان سيظل هدفا للجماعة الإرهابية طوال حياته وما يقوم به وزير الإعلام وغيره يعطيهم مادة خصبة يعملون عليها للهجوم".