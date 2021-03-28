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حفظ التحقيقات في وفاة طفلة بسبب لعبة "ببجي"

الأحد 28/مارس/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة المقطم الجزئية اليوم الأحد، حفظ التحقيقات فى واقعة قيام طفلة بشنق نفسها بسبب لعبة ببجي، وذلك بعدما التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالحادث.

واستمعت النيابة إلى اقوال والد الطفلة الذى أكد أن نجلته كانت معتادة على لعبة الببجى وكانت توجد على هاتفها الخاص، وكانت تمكث بالساعات فى غرفة نومها للعب، ويوم الواقعة لم يجدها تستيقظ من النوم فدخل للاطمئنان عليها ليجدها معلقة في حبل بالسقف ومتوفاة.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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