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موسى: وزير الدولة للإعلام وصديقه المتنمر يهاجموننا لهذا السبب (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان رفضت بيان وزير الدولة للإعلام خلال شهر يناير الماضي.

وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"على قناة صدى البلد، "أيمن منصور ندا المتنمر صديق وزير الدولة للإعلام، يوجهان لنا الهجوم والشتيمة لإبرازنا إنجازات الدولة"، متسائلا «أين وزير الدولة للإعلام في أزماتنا الحالة ؟ حد سامع له صوت".

وأضاف "أين مجلس النواب من وزير الدولة للإعلام بعد رفض لجنة الثقافة والإعلام بيانه بالإجماع"، وحول فتح النائب العام تحقيقا في بلاغ المجلس الأعلى للإعلام ضد أيمن منصور ندا، قال موسى "دائما ملجأنا إلى العدالة، وبيان النائب العام أكد أن منشورات أيمن منصور ندا خرجت عن حدود المألوف".

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