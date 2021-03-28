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نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط يزور مصابي حادث القطارين

الأحد 28/مارس/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بزيارة عددٍ من المصابين فى حادث قطاري سوهاج في مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط؛ حرصًا منهم على الاطمئنان على حالة المرضى، وتقديم كل أوجه الدعم النفسي والمادي لهم.

وخلال الزيارة نقل وفد جامعة الأزهر دعوات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالشفاء العاجل للمصابين.

وقام نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط خلال الزيارة بتقديم مساعدات للمصابين؛ بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة متابعة حالات المرضى، وتقديم جميع أنواع الدعم المادي والنفسي، ونقل الحالات التي يلزم نقلها للعلاج في مستشفيات جامعة الأزهر الجامعية بأسيوط أو القاهرة.

وضم هذا الوفد كلًّا من: الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد، عميد كلية الطب بنات الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، والدكتورة إيمان مخلوف، والدكتور حسين بودي، والدكتور أحمد يوسف مهدي، والدكتور وليد صابر، والدكتور الحسيني حماد، وقد كان في استقبال وفد جامعة الأزهر الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان بأسيوط، والذي قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.

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