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المالية: هذه المهلة الأخيرة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية (فيديو)
الأحد 28/مارس/2021 - 08:18 م
شيماء حسن
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قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية ومدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن آخر يوم لتقديم إقرارات الضريبة العقارية 31 مارس الجاري ويتبقى 72 ساعة فقط مشيرا إلى أن الإقبال اليوم جيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصلحة تعمل فترة مسائية وجاهزة لاستقبال كافة الطلبات.
وتابع ان الشقة الخاصة بالسكن معفاة من الضريبة حتى 2 مليون جنيه ولكن بشرط تقديم الإقرار وطلب الإعفاء مشيرا إلى أن أي محل تم تشطيبه لابد من تقديم إقرار له.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصلحة تعمل فترة مسائية وجاهزة لاستقبال كافة الطلبات.
وتابع ان الشقة الخاصة بالسكن معفاة من الضريبة حتى 2 مليون جنيه ولكن بشرط تقديم الإقرار وطلب الإعفاء مشيرا إلى أن أي محل تم تشطيبه لابد من تقديم إقرار له.
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