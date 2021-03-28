إسبانيا تحقق فوزا قيصريا على جورجيا في تصفيات المونديال

أفلت المنتخب الإسباني لكرة القدم من الكمين الجورجي، وانتزع تعادلاً صعباً وثميناً للغاية 2-1، على مضيفه الجورجي، اليوم الأحد، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وذلك في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات.

كان المنتخب الإسباني استهل مسيرته في التصفيات بالتعادل مع اليونان 1-1 الأسبوع الماضي، ثم فاز اليوم بصعوبة على مضيفه الجورجي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر مجموعته مؤقتاً.

ومني المنتخب الجورجي بالهزيمة الثانية توالياً في التصفيات، رغم الأداء الجيد للفريق في معظم فترات المباراة.

وأنهى المنتخب الجورجي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43، بعد أداء غير مقنع من المنتخب الإسباني.

وفي الشوط الثاني، ساهمت التغييرات التي أجراها لويس إنريكي، في تحسن أداء الفريق، ما أثمر هدف التعادل بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 56، ثم انتزع البديل داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.