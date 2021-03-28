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مواعيد مواجهات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022

الأحد 28/مارس/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يخوض منتخب مصر الأول منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات كل مجموعة بها أربع فرق، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في كأس العالم.

حيث يلتقي منتخب مصر أمام نظيره أنجولا في الجولة الأولى، ثم ليبيا في الجولة الثانية، ثم الجابون في الجولتين الثالثة والرابعة، وأنجولا في الجولة الخامسة، ويختتم بلقاء ليبيا في الجولة السادسة.

مواعيد تصفيات كأس العالم 2022:

من 1 إلي 15 يونيو الجولة الأولي والثانية.
من ‏30 أغسطس إلي 7 سبتمبر الجولة الثالثة والرابعة.
من ‏4 إلي 12 أكتوبر الجولة الخامسة والسادسة.
من ‏8 إلي 16 نوفمبر ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم.

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مواعيد موجهات منتخب مص منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2022 الجوله الثانيه

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