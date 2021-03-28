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خالد أبو بكر يكشف العقوبة المتوقعة على الأستاذ الجامعي الذي هاجم الإعلام المصري (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توجه الإعلامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، بالتحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رد فعله تجاه الإهانات التي وجهت إلى الإعلام المصري من أحد أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة في مقال له، مشيرًا إلى أن هذا المقال تضمن ما يزيد عن 15 سب وقذف في حق الأعراض.

وقال "أبو بكر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد: " لا يجوز إهانة الإعلام المصري ووصفه بما لا يليق، وهذا المقال تضمن الأعراض وتعمد الاهانة وهو ما يستوجب الحبس الوجوبي".

وأضاف "ما قام به المتنمر الجامعي ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا، وهذا المدرس الجامعي قد يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما أنه قام بإهانة سيدة تشغل منصبا عامًا ولابد من الانتفاضة ضده".

واستطرد "كنت أتوقع موقفا قويا من نقابة الصحفيين ضد هذه الإهانات، وموقف أيضًا من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وأتوقع أن جميع البلاغات التي قدمت ضد المدرس الجامعي سيتم ضمها في قضية واحدة"، مشيرًا إلى أن البيان الذي أصدره النائب العام في هذا الأمر يضع الضوابط الحقيقية لكيفية الخطاب في المجتمع.


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