شاهد.. سائق يوثق اللحظات الأخيرة في حياة فتاة طريق السخنة

عرضت قناة الغد فيديو يوثق لحظة تعرض فتاة لحادث سير مروع على طريق العين السخنة، حيث كانت تسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس.



وأدى السير بسرعة جنونية لاصطدامها بشاحنة، لتلقى مصرعها في الحال.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفيديو على نطاق واسع، لمعرفة أسباب السير في هذا الإتجاه المعاكس.



وتلقت غرفة عمليات مرور السويس بلاغًا أمس بوقوع حادث مروع على طريق الجلالة أدي إلى مصرع فتاة.



ونقلت سيارة الإسعاف جثة الفتاة إلى أقرب مستشفى، بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناتجة عن الانفجار.

