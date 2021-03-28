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محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أطفيح

الأحد 28/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من مشروعات معالجة الصرف الصحى بمركز ومدينة أطفيح، والتي تقام فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياه أفضل للمواطنين بالقرى وخاصه المحرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. 

وتابع المحافظ نسب تنفيذ الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحى بقرية مسجد موسي بمركز أطفيح والتي سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 22 الف م3 / اليوم وتخدم 5 قرى محرومة بالمركز .

كما تفقد المحافظ، محطة معالجة البرمبل والتى سوف تعمل كمعالجة ثلاثية بطاقة 15 الف م3 / اليوم وتخدم 4 قرى محرومة، وهم الكريمات والبرمبل ودير ميمون والخرمان بأطفيح . كما شملت جولة محافظ الجيزة بتفقد نسب تنفيذ الاعمال بمحطة الصرف الصحى بكفر قنديل والمقامة على مساحة 900م وتخدم 17 الف نسمة. 

وأختتم محافظ الجيزة، الجولة بتفقد المقر الإداري للشعبة الهندسية والشركات العاملة لمشروع حياه كريمة للاطلاع على العرض التفصيلى للمشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى الجاري العمل بها بمركز أطفيح، والوقوف على نسب تنفيذ الاعمال والتوقيتات المحددة للانتهاء منها. 

حضر الجولة المهندس إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس مركز ومدينة أطفيح والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب.

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