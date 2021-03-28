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"نقل النواب" تطالب بفض التشابك بين السكة الحديد والوزارات المختلفة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بخالص العزاء للشعب المصرى وشهدت اللجنة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم نتيجة تصادم قطارى سوهاج الذى أسفر عن وفاة ٢٢ من أبناء مصر واصابة عدد اخر.

وشددت اللجنة برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، التأكيد على ضرورة فض التشابكات بين هيئة السكة الحديد وعدد من الجهات مثل بنك الاستثمار القومى ووزارات الكهرباء والبترول وغيرها.

من جانبه قال النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة: إن الحادث الأليم استنفر الدولة المصرية كلها، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الحكومة ومجلس النواب ولجنة النقل بالمجلس التي قامت بالتواصل مع كافة القيادات الحكومية فور وقوع الحادث وقامت بتشكيل لجنة برئاسة وكيل اللجنة النائب محمود الضبع وعدد من النواب، للتوجه الى موقع الحادث ولحق بهم رئيس اللجنة وعدد من النواب في اليوم التالى والتقوا في موقع الحادث مع رأي الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، ليقوموا بدورهم نحو المسائلة السياسية.

وأضاف قرقر، ان لجنة النقل تهتم بمثل هذه الملفات، للوقوف على أسباب الحادث سواء كانت فنية أو بشرية لإدراجها في تقرير اللجنة حول الحادث، لتجنبها فيما بعد، مؤكدا ان اللجنة ستنتظر تحقيقات النيابة حتى تتمكن من القيام بدورها، لاسيما وأن هناك توجيه من رئيس المجلس بتأجيل اى مناقشات الا بعد تحقيقات النيابة.

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