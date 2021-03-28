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ألف و359 مستفيد في اليوم الأول من قافلة جامعة عين شمس بقنا

الأحد 28/مارس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انطلقت اليوم، أعمال القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة عين شمس، بقرية ابودياب غرب، بمدينة دشنا بالتعاون مع مؤسسة شباب الصعيد للتنمية الشاملة ومديريتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والأستاذ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وذلك بحضور نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وسهيل حمزة أمين عام مساعد جامعة عين شمس لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
أوضح محافظ قنا، أن القافلة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين تشمل الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا في تخصصات " الباطنة، الاطفال، الجلدية، رمد، أنف وأذن، أطفال، قلب، أمراض نساء " استفاد منها ١٣٥٩ مواطن خلال اليوم الاول وتم تحويل ٦١ حالة منهم الى مستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة لاستكمال العلاج كما تم قياس نسبة السكر وضغط الدم لعدد ٧٠٠ حالة فضلا عن عقد ندوات للتوعية الصحية ومحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

من جانبه اشار سهيل حمزة الى ان القافلة تأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على القيام بدورها 
المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجًا واتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن مؤكدا ان فعاليات القافلة تتم وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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