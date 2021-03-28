تعيين إسلام الشاطر مديرًا لشركة لايف المسؤولة عن قناة الأهلي

قرر مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة المهندس سيف الوزيري تعيين الكابتن اسلام الشاطر، مديرًا لشركة لايف مالكة حق ادارة قناة الاهلي وقناة مدرستنا ٢ التعليمية لإستكمال التطوير المنتظر في القناتين الرياضية والتعليمية.





اختيار شركة ستادات للكابتن إسلام الشاطر، من بين عدد كبير من المرشحين، وتأسيسًا على ما يتمتع به من خبرات في المجال الرياضي والإداري.





ومن جانبه عبر اسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة ستادات علي هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، وأنه يعد باستكمال التطوير الذي بدأ منذ تولي ستادات وشركة لايف تطوير قناة الاهلي وكذلك قناة مدرستنا٢ .









وأكد الشاطر انه يعلم تماما ما تتمتع به جماهير الأهلى العريضة من طموح ورغبة جامحة فى أن تصبح قناة الأهلى رقما صحيحا فى معادلة القنوات المرئية القوية، كونه ارتدى الفانلة الحمراء وحقق معه انجازات رائعة، وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى يلقى قبول الملايين.





ووعد الشاطر، الجماهير الإهلاوية، بمفاجأت سارة من خلال خطة تطوير شاملة، للقناة، وقناة مدرستنا٢