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قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

الأحد 28/مارس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب،  اجتماعًا عصر اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة، وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات الآتية:

- التجديد لجميع المديرين ورؤساء القطاعات حتى يوم 31 مايو المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لعملية التقييم.

- تجديد التعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد إبراهيم المصري لمدة 4 سنوات.

- التوجيه بسرعة إعداد منتجع النادي بمرسى مطروح، وتوفير الدعم المادي اللازم ليكون جاهزًا لاستقبال الأعضاء.

- الموافقة على إقامة ثلاث حفلات للإنشاد الديني تقيمها فرقة المرعشلي بواقع احتفالية في كل فرع.

- اعتماد البدلات الخاصة بشهر رمضان للعاملين بالنادي.

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