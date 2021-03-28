"أمهات مصر" يكشفن كواليس ليلة أول إمتحان بالفصل الدراسي الثاني

شددت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، علي ضرورة التزام طلاب الصفين الرابع الإبتدائي والأول الإعدادي بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أداء الإمتحانات المجمعة غد الإثنين.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه يجب علي أولياء الأمور عدم انتظار أبنائهم أمام المدارس منعا للتكدس حفاظا علي صحة الجميع، وفي المقابل تشديد المدارس علي اتباع الإجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان والتباعد الإجتماعي.



وشهدت صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في الفيس بوك، نقاشات وحوارات بين أمهات الطلاب وعن كواليس المراجعة والمذاكرة مع أبنائهن، حيث قالت ولي أمر: "والله العلوم اخر درس تقيل والأولاد لسه مش قادرين يحفظوا واحنا بنجرى كأننا بنسابق الزمن والوقت قصير اوى".



وأضافت ولي أمر: "العبء كبير وخصوصا إن درجه الأسئله عاليه يعنى الغلطه الوحده اللى كانت فى الطبيعي بتتحسب درجه أصبحت ١٠ درجات يعنى غلطتين ب٢٠ درجه ودى بردو مزوده الضغط علينا"، وتابعت أخري: "مرات اخويا جت علشان أساعد ابنها في سنه رابعه، الولد يحفظ أحمس ينسي زوسر وحاجه فله الصراحة".



وذكرت ولي أمر أخرى: "دروس الماث كتيره ومش ملاحقين، الله المستعان"، وأضافت أخري: "ضغط والله علينا وعلي الأولاد المنهج كتير أولي إعدادى"، واستكملت أخري: "٦ دروس ماث هنمتحن فيهم مليانين أفكار".