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مناظرة وعلاج 530 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية موسعة بقرية الزوايدة بنقادة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظمت مديرية الطب البيطري بقنا، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، قافلة بيطرية موسعة، بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في القوافل البيطرية بهدف تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن القافلة ناظرت وقدمت الرعاية البيطرية ل ٥٣٠ رأس ماشية بالمجان، عبر فريق عالي الكفاءة من كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي ومديرية الطب البيطري بقنا، لتقديم كافة الخدمات البيطرية اللازمة، مع حرص القافلة لتقديم جرعات مكثفة من التوعية والإرشاد، بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذا طرق الحفاظ على تنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن القافلة شملت تقديم الخدمات البيطرية في تخصصات "الجراحة - الباطنة - السونار"، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة في تنظيم القوافل البيطرية بالتنسيق مع كلية الطب البيطري لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر احتياجا داخل المحافظة.


وتابع إبراهيم أن الحالات المرضية تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي.

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