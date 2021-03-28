إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على مضيفه المنتخب الألباني 2-0، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم.









تقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 38، وأضاف ماسون ماونت الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 63.









ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط، لينفرد بصدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألباني عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً.









ويلتقي في وقت لاحق من اليوم المنتخب البولندي مع ضيفه منتخب أندورا، كما يلعب منتخب سان مارينو مع ضيفه المجر.



