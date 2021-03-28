رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

قال القبطان وسام عباس، رئيس مرشدي قناة السويس، إن الكركات تعمل على تفريغ الرمال حول السفينة الجانحة، ويتم ازالة آلاف الامتار من الرمال يوميًا من جوانب السفينة.



وتابع "عباس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن هيئة قناة السويس تعد الآن لمحاولة أخرى لتعويم السفينة، من خلال السحب بواسطة القاطرات، معقبًا: "ربنا يشهل، ونأمل النهاردة بإذن الله أن يتم التعويم".



ولفت إلى أن محاولة تعويم السفينة ستكون في غضون ساعة أو اثنين من الآن، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير من الصحفيين والإعلاميين حول السفينة لمعرفة الهيئة لمتابعة ما يحدث عن قرب.

