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رئيس مجلس السيادة السوداني يعزى السيسي في ضحايا حادث قطاري سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للسيد الرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن السودان حكومة وشعبًا مع مصر، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر السيد الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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