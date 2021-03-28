الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»

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الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»
الأحد 28/مارس/2021 - 08:33 م
علي نبوي
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأحد، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل.
ويأتي
القرار حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.
وكان
مجلس إدارة الأهلي قد عقد اليوم الأحد اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة
العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.
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