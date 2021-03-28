الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأحد، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل.

ويأتي القرار حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اليوم الأحد اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.