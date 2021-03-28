Advertisements

الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات»

الأحد 28/مارس/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الأحد،  الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال - سيدات» التي تستضيفها تونس في أبريل المقبل.

 

ويأتي القرار حرصًا على سلامة اللاعبين، نظرًا لظروف جائحة فيروس كورونا.

 

وكان مجلس إدارة الأهلي قد عقد اليوم الأحد اجتماعا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة خلال المرحلة القادمة.

أخبار تهمك

مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

منذ ساعة الا ربع

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن مباني ومحلات ومصانع جسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ يوم

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ ساعة و 8 دقيقة

حسام البدري يوضح حقيقة طلبه رحيل طارق مصطفى من الجهاز الفنى لمنتخب مصر

منذ 34 دقيقة

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ ساعتين

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان