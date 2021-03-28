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حسام البدري: منتخب مصر مفتوح للجميع ولا يوجد أزمة على شارة القيادة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن الباب مفتوح لكل اللاعبين خلال المعسكرات القادمة، ولكن بشرط وهو أن لا يعرض اللاعب نفسه على الجهاز الفنى.

 

وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني فى تصريحات صحفية:"مفيش قرار ضد اللاعيبة التي أعترضت على عدم ضمهم للمنتخب والباب مفتوح للكل لكن مينفعش يطلع يتكلم إنه كان لازم ينضم ويقول".

 

وأضاف:" لا يوجد أزمة بشأن شارة قيادة المنتخب والأمر مع اللاعبين".

 

وأكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك تغييرات ستكون متواجدة خلال مواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.

 

ورد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سؤال الفجر الرياضي خلال المؤتمر الصحفي المقام على ملعب بتروسبورت قبل مواجهة جزر القمر، وقال:" مباراة الغد مهمة للغاية وسيكون هناك تغييرات فى تشكيل منتخب مصر الأساسي ومن الممكن أن نري محمد الننى بشكل أساسي وهذا يرد أن ليس هناك أى أزمات قبل مواجهة جزر القمر فى منتخب مصر".

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