خبير أثري: لعنة الفراعنة أمر من نسيج الخيال

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن لعنة الفراعنة هى أمر من نسيج الخيال، ولا يوجد أي علاقة بين تعرض مصر لعدد من الحوادث مؤخرا، وبين نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المصري القديم كان بارع في مجموعة من العلوم المتداخلة، منوها بانهم رصدوا أكثر من مقبرة يتم فيها تحلل بعض المواد العضوية، وهو ما ينتج عنه نوع من الفيروسات والبكتيريا تظل عالقة في الجو أو جدران المقبرة.



وأضاف الخبير الأثري، أنه في حالة دخول أحد العمال أو المفتشين للمقبرة دون تنظيفها قد يصاب بنوع من أنواع التأذي.

