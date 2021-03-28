Advertisements

خبير أثري: لعنة الفراعنة أمر من نسيج الخيال

الأحد 28/مارس/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن لعنة الفراعنة هى أمر من نسيج الخيال، ولا يوجد أي علاقة بين تعرض مصر لعدد من الحوادث مؤخرا، وبين نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن المصري القديم كان بارع في مجموعة من العلوم المتداخلة، منوها بانهم رصدوا أكثر من مقبرة يتم فيها تحلل بعض المواد العضوية، وهو ما ينتج عنه نوع من الفيروسات والبكتيريا تظل عالقة في الجو أو جدران المقبرة.

وأضاف الخبير الأثري، أنه في حالة دخول أحد العمال أو المفتشين للمقبرة دون تنظيفها قد يصاب بنوع من أنواع التأذي.

أخبار تهمك

السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

منذ ساعة الا ربع

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ يوم

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

المالية: هذه المهلة الأخيرة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 7 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ ساعتين

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ ساعة و 6 دقيقة

قرار حكومي عاجل بشأن مباني ومحلات ومصانع جسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان