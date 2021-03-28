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الأسهم الإماراتية تربح 9.4 مليار درهم مع بداية تعاملات الأسبوع

الأحد 28/مارس/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
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بدأت أسواق المال الإماراتية تعاملات أول أيام الأسبوع على ارتفاع وذلك بدعم من عمليات شراء مؤسسية على بعض أسهم بعض الشركات التي قررت توزيع أرباح مجزية على المساهمين فيها واقترب موعد عقد جمعياتها العمومية.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام الجلسة نحو 9.4 مليار درهم وفقا لما يظهر الرصد اليومي للتعاملات.

وبقيت سيولة التداول عند مستويات جيدة وسط تواصل تركز النسبة الأكبر منها على بعض الأسهم القيادية التي سيطر الهدوء على حركتها طيلة الجلسة، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق نحو 866 مليون درهم في ختام التعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.53% مغلقا عند مستوى 5756 نقطة فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2500 نقطة بزيادة نسبتها 0.18% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وتفصيلا على مستوى حركة الأسهم الرابحة فقد واصل سهم الشركة العالمية القابضة مسيرة صعوده بالغا 59.55 دراهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 306 ملايين درهم، كذلك فقد ارتفع سهم أدنوك للتوزيع إلى 4.38 درهم، وأغلق سهم بنك أبوظبي الأول عند 14.4 درهم بتداولات بلغت قيمتها 244 مليون درهم تقريبا .

وارتفع سهم أبوظبي الوطني للتأمين لمستوى 5.50 درهم والجرافات البحرية 7.50 درهم.

وفي سوق دبي المالي عاد التحسن إلى سهم بنك الامارات دبي الوطني المرتفع إلى 11 درهما وشهدت بعض أسهم شركات التأمين التكافلي نشاطا كبيرا حيث صعد سهم أمانات إلى 85 فلسا ودار التكافل إلى 97 فلسا، و ارتفع سهم داماك إلى 1.13 درهم .

يشار إلى أن عدد الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم وصل إلى 126 مليون سهم نفذ من خلال 2430 صفقة.

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