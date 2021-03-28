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"المقاولون العرب" تكشف تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس

الأحد 28/مارس/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمود توفيق، نائب مدير الإنشاءات البحرية بالمقاولون العرب، إن الشركة تواصلت مع مستشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، وعرضت عليهم التعاون في تعويم السفينة، لافتًا إلى أن الهيئة لديها إمكانيات ومعدات وخبراء قادرين على حل هذه الأزمة.

وتابع "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هيئة قناة السويس لم تتعرض لحادثة واحدة طيلة السنوات الماضية، وهذا دليل على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها القناة في تلافي أي أخطاء، أو التعامل مع الأزمات.

ولفت إلى أن الهيئة تتعامل مع حادثة جنوح السفينة بحساسية شديدة، نظرًا لأهمية القناة بالنسبة للعالم، مشيرًا إلى أن التكريك حول السفينة الجانحة يتم بطريقة آمنة تمامًا وغير مؤثر على الأنفاق، خاصة وأن التكريك يتم بعمق القناة، خلاف أن هذه المنطقة لا يتواجد فيها أنفاق على الإطلاق.

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تعويم السفينة انفاق قناة السويس السفينة الجانحة

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