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الصحة تكشف تفاصيل الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم اليوم إطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال لرفع مناعة الأطفال المصريين وغير المصريين حسب الوضع الوبائي العالمي.

وأضاف "عيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد، أنه في عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن آخر حالة سجلت في مصر كانت عام 2004م.

وأشار إلى أن مصر منذ هذا التوقيت وتقوم بالعديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال من خلال الحملات القومية التي تتم سنويًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أن وزارة الصحة رأت القيام بحملتين هذا العام لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين بدعم فموي لرفع الحالة المناعية ولرفع المناعة للأطفال الوافدين من البلاد الذي يتواجد فيها الفيروس بعد نجاح الحملة الأولى في نهاية فبراير الماضي.

وأكد أن الحملة سوف تستمر لمدة أربعة أيام، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فرق متحركة تتنقل من منزل إلى آخر وأخرى ثابتة في جميع الوحدات الصحية ومواقع التجمعات أمام النوادي والمساجد والكنائس.

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