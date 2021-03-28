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شرطة رومانيا تحقق في تلقي ممثلة يهودية مشهورة تهديدات بالقتل

الأحد 28/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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فتحت شرطة رومانيا يوم الأحد تحقيقا في تهديدات بالقتل تلقتها الممثلة المسرحية اليهودية مايا مورغنستيرن وأطفالها مطلع أسبوع عيد الفصح.

 

ولعبت مورغنستيرن دور السيدة مريم العذراء في فيلم "ذا باشون أوف ذا كرايست" (آلام المسيح) من إخراج ميل غيبسون، وهي تدير مسرح الدولة اليهودي في بوخارست.

 

ونشرت الممثلة رسالة وصلتها بالبريد الإلكتروني هددها كاتبها بقتلها هي وأطفالها وإضرام النار في المسرح والعاملين به.

 

وحملت الرسالة توقيع "نيابة عن التحالف من أجل توحيد الرومانيين اليميني"، وهو حزب قومي متطرف.

 

وندد جورج سايمون زعيم الحزب بالتهديد قائلا إن "حزبه لم يصدره وحث السلطات على الإسراع بالعثور على مرسله ومعاقبته".

 

وقالت الشرطة إنها تتعقب عنوان بروتوكول الإنترنت (آي.بي) الخاص بمرسل الرسالة الإلكترونية.

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