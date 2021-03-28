العاصمة في 24 ساعة: استرداد 160 ألف متر من أراضي الدولة.. وإزحة الستار عن تمثال "رسول حمزاتوف"

تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الأحد:-



- حي غرب القاهرة



تم إزاحة الستار عن تمثال الشاعر الروسى (رسول حمزاتوف) الذى أهداه السفير الروسي لدى مصر، إلى محافظة القاهرة لكي يتم تنصيبه فى حديقة الحريه، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية.



- حي المقطم



عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنقطة الجنوبية، اجتماع مع رئيس حي المقطم، لمناقشة بعض التطويرات المفترض أن تتم داخل الحي ومن بينها تطويرال كورنيش لاستثماره سياحيًا ليعود بالنفع العام على الدولة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة شارع 9، ووضع تصور لتطوير الجزيرة الوسطى.



- حي حلوان



شنت أجهزة حي حلوان حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة عدد ١٢ قرار تعدي على أملاك الدولة بالبناء وكذلك استرداد أراضي لحوالي ١٦٠ الف متر مربع من أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة السابعة عشر بناء علي تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم.

