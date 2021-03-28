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مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ _ إيريني صفوت
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علمت "الفجر" من مصادر، أن الفتاة التي كانت تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع، مما أسفر  عن اصطدامها بسيارة نقل، تدعى إيمان نايل وهي نجلة الدكتور محمد نايل، والدكتورة عزة أبو العينين، وإبنه شقيقة الدكتور حسام أبو العينين.

وأفادت المصادر، أن صلاة جنازة الفقيدة، في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، فيديو لفتاة تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع وكان يتعقبها شخص بسيارته ويصورها.

حيث وضح أن سرعتها تتجاوز 170 كيلو في الساعة وفقًا لسرعته كما ظهر في الفيديو عدم وعيها، حيث كانت السيارات تحاول تحذيرها إلا انها لم تنصت ما أدى إلى حادث واصطدامها بسيارة نقل وأدى ذلك إلى انفجار ضخم.

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