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وزير الزراعة يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي بشأن تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 09:09 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
شيماء حسن
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قال السيد القيصر، وزير الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائي.

وتابع القيصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية مليون فدان»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنهاء مشروع الدلتا الجديدة خلال عامين بحد أقصى.

وأوضح أن مشروع مستقبل مصر وجنوب الضبعة يندرجان تحت مشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن تربة مشروع الدلتا الجديدة تصلح للمحاصيل كافة.

وأشار إلى أن مصر ستحقق اكتفاء ذاتي من المحاصيل السكرية والشعير قريبا جدا، مؤكدا أهمية ضبط معدلات الزيادة السكانية للاستفادة من الإنجازات المحققة في ملف الأمن الغذائي.

وأوضح أنه الطريق الجديدة وتحديث شبكة الطرق تخدم مشروعات الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه باستنباط أصناف جديدة من القمح بإنتاجية أعلى، إضافة إلى الاهتمام بمحصول القطن.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة الدلتا الجديدة الانتاج الزراعي

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