كورونا تحرم أهالي القصير للعام الثاني على التوالي من احتفال المحامل "ليلة النصف من شعبان" (صور)

للعام الثاني على التوالي، تسببت جائحة كورونا، في حزن الآلاف من أهالي مدينة القصير، الذين مازالوا يحافظون على إحياء الاحتفالات الدينية بطريقتهم الخاصة، ويختلف الاحتفال بهذه المناسبة بالقصير عن بقية أنحاء الجمهورية، إذ يحافظ الأهالي على أحد أهم العادات التراثية الدينية الخاصة بالمدينة، وهى الإحتفال بليلة النصف من شعبان بطريقتهم الخاصة.



وعلى مدار العقود الماضية لم تتوقف مسيرات المحامل والهوادج الموضوعة على الجمال التي يحييها أهالي مدينة القصير جنوب البحر الأحمر في الذكرى السنوية بليلة النصف من شعبان من كل عام هجري، ولكن للعام الثاني على التوالي قرر المسؤولون إلغاء الاحتفال ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وعبر عقود عديدة يحتفل أهالي القصير اقدم مدن محافظة البحر الأحمر، عبر مسيرات المحامل والهوادج المحمولة على الجمال، تطوف مختلف أحياء المدينة والعشرات من مواقع الأضرحة لأولياء الله الصالحين، في احتفال ترجع بدايته إلى بداية العصر الإسلامي، ويواصل أهالي المدينة حتى الآن احتفاظهم وتوارثهم لظاهرة تجهيز الهوادج والمزمار البلدي.



جدير بالذكر، هذه المحامل تبدأ الإنطلاقة من منطقة العوينة التي تشتهر بوجود العشرات من الأضرحة لعدد من المشايخ وأولياء الله الصالحين، حيث يتم تجهيز الهوادج واختيار الجمال قبلها بعدة أيام، وتنتظر السيدات والأطفال أمام المنازل لمشاهدة لحظة مرور المحامل والانضمام للمسيرات، وتجذب هذه المحامل سكان المدينة من مختلف الأعمار.



وعبر العديد من أهالى مدينة القصير، عبرة مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن حزنهم الشديد بسبب ايقاف هذا الإحتفال، مؤكدين عن التزامهم بتعليمات الدولة لمواجهة كورونا، داعيًا الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن مصرنا الحبيبة وسائر بلاد العالم.