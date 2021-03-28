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نشأت الديهي: أي محاولة لجذب الجماعة الإعلامية في معارك جانبية ستبوء بالفشل

الأحد 28/مارس/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الموضوع امام النيابة العامة ولا شأن لنا بالتعليق عليه، مؤكدًا أن مصر أكبر من تفاهات البعض الذين يحاولوا جذب المجتمع والناس بعيدًا عن القضايا المفصلية لشوارع جانبية.

وتابع، أن الإعلام المصري يعمل في ظروف صعبة، وأي محاولة لجذب الجماعة الإعلامية في معارك جانبية ستبوء بالفشل.

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