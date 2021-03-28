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ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

الأحد 28/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث وفاة فتاة كانت تسير عكس الاتجاه بطريق الجلالة اليوم الأحد، قائلا "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة"، إثر سيرها عكس الاتجاه واصطدامها بسيارة نصف نقل.

وقال رجل الأعمال، في تغريدة له عبر تويتر، "يقال إن أهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق في الجلالة، إلى الاصطدام والموت، شيء لا يصدق".

وعلمت "الفجر" من مصادر، أن الفتاة التي كانت تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، تدعى إيمان نايل وهي نجلة الدكتور محمد نايل، والدكتورة عزة أبو العينين، وإبنه شقيقة الدكتور حسام أبو العينين.

وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، فيديو لفتاة تسير بسيارتها عكس اتجاه طريق الجلالة السريع وكان يتعقبها شخص بسيارته ويصورها.

حيث وضح ان سرعتها تتجاوز ال 170 كيلو في الساعة وفقًا لسرعته ظهر في الفيديو عدم وعيها حيث كانت السيارات تحاول تحذيرها إلا وانها لم تنصت مما أدي الي حادث واصطدامها بسيارة نقل وأدي ذالك الي انفجار ضخم.
ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"
ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

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