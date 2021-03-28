وزير الزراعة يرد على شائعات عدم متابعة رؤوس الماشية بالحاويات المنتظرة بقناة السويس

رد السيد القصير، وزير الزراعة، على الشائعات التي ترددت بخصوص عدم متابعة حالة رؤوس الماشية التي تتواجد على متن 5 سفن من السفن المنتظرة في قناة السويس لحل أزمة السفينة الجانحة.



وقال "القصير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد إن الوزارة تواصلت مع هيئة قناة السويس للتواصل مع 5 سفن تحمل رؤوس ماشية وأغنام، بإجمالي 60 ألف و400 رأس.



وكشف وزير الزراعة أنه كلف فرقا تابعة للوزارة لتوفير الخدمات البيطرية كافة للرؤوس المتواجدة على السفن الخامسة، والتأكد من عدم إصابة الرؤوس بأي مرض وبائي، إمداد السفن بالأعلاف اللازمة.



وفي ذات السياق قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنهم أرسلوا 3 لجان طبية لمناظرة الحيوانات الموجودة على السفن المنتظرة بقناة السويس.



وأشار "محمود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هيئة قناة السويس نقلت الفرق الطبية عبر لانشات إلى البواخر التي تحمل المواشي، مؤكدا أنه لم يتم رصد ظهور أي أمراض وبائية بين المواشي.



ولفت إلى أن عدد المواشي على 5 حاويات يصل إلى 60 ألف رأس، مضيفا أنه تم توفير كافة احتياجات المواشي من علف وغيره.



