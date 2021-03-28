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نجم يوفنتوس مطلوب في البريميرليج
الأحد 28/مارس/2021 - 08:59 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الويلزي آرون رامسي نجم يوفنتوس الإيطالي تلقى عرضاً من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي.
وأكد
موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن وستهام يونايتد الإنجليزي أعرب عن رغبته الكبيرة
في التعاقد مع النجم الويلزي في فترة
الإنتقالات الصيفية المقبلة .
وألمح
الموقع الإيطالي أنه في الوقت نفسه يُقال أن أندية ليفربول وتوتنهام وإيفرتون
الإنجليزيين تُراقب موقف رامسي البالغ من العمر 30 عاماً من أجل التعاقد مع إذا
كانت الفرصة سانحة.
وأشار
الموقع الإيطالي إلى أن رامسي إنتقل إلى يوفنتوس في عام 2019 في صفقة إنتقال حر بعد
إنتهاء عقده مع آرسنال ، حيث وقع حينها على عقد تبلغ مدته 4 مواسم.
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