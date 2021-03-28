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حسام البدري يوضح حقيقة طلبه رحيل طارق مصطفى من الجهاز الفنى لمنتخب مصر

الأحد 28/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أنه لم يطلب رحيل طارق مصطفى المدرب العام عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال مؤتمر صحفي :"سؤال قديم واترد عليه قبل كده .. والموضوع انتهى".

وأكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن هناك تغييرات ستكون متواجدة خلال مواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها غدً الاثنين على ستاد القاهرة الدولي.

ورد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على سؤال الفجر الرياضي خلال المؤتمر الصحفي المقام على ملعب بتروسبورت قبل مواجهة جزر القمر، وقال:" مباراة الغد مهمة للغاية وسيكون هناك تغييرات فى تشكيل منتخب مصر الأساسي ومن الممكن أن نري محمد الننى بشكل أساسي وهذا يرد أن ليس هناك أى أزمات قبل مواجهة جزر القمر فى منتخب مصر".

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