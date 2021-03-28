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البدري: الفترة القادمة للمنتخب هي الأهم.. ولست راضيا عن الآداء

الأحد 28/مارس/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني ، أن الفترة المقبلة هي الأهم بالنسبة للمنتخب الوطني، ولا بد من التركيز لتحقيق هدف التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال البدري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، على هامش مران المنتخب الوطني بملعب بتروسبورت: "الفترة المقبلة هي الأهم،  وعلينا التركيز لتصفيات  كأس العالم، ولابد أن يكون هناك المزيد من الوقت للمنتخب لإقامة المعسكرات ومباريات ودية، وبعد مباراة جزر القمر سنحدد احتياجتنا، ومثلما نجحنا في  تحقيق هدف التأهل لكأس الأمم، نريد بلوغ كأس العالم".

وأضاف البدري: "لست راضيا عن الآداء الذي يقدمه المنتخب، وكذلك اللاعبون، والأمر لاعلاقة له بالمحترفين في الخارج أو غيرهم، وهو ما جعلنا غير سعداء رغم التأهل لكأس الأمم الأفريقية".

وواصل: " هناك بعض الأمور لا أريد الحديث عنها بالتفصيل، البعض تحدث عن غياب محمد النني، ويجب على الجميع أن يعرف أنه في ظل الفاصل الزمني القريب بين مباراتي كينيا وجزر القمر، نعمل على تقسيم اللاعبين، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منهم، ومن الوارد جدا أن يكون النني أساسيا في مباراة الغد أمام جزر القمر".

وتابع: "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، لكن الانضمام للمنتخب يأتي من تركيز اللاعب مع ناديه وتقديم أفضل مستوى ممكن، وليس بالحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".

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