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"الديهي" عن الترويج لطرق بديلة لقناة السويس: "الجغرافيا المصرية لن تُهزم"

الأحد 28/مارس/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفينة الجانحة مازالت محشورة بقناة السويس، ومنذ الأمس مازالت الجهود الحثيثة والدؤوبة والمستمرة من هيئة قناة السويس والجهات المعاونة لمحاولة تعويم السفينة.
 
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بعض الدول طلبت مساندة مصر في تعويم السفينة الجانحة، إلا أن هناك ثلاث دول تصطاد في الماء العكر وتسعى للترويج لطرق بديلة لقناة السويس، لافتًا إلى أن السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، قال في تصريح له أنه يجب تفعيل ممر شمال جنوب بدلًا من قناة السويس، وقال إن: " ممر "شمال-جنوب" الذي يختصر الزمن حتى 20 يوما والتكاليف حتى 30 % يعد خيارا أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت".

وتابع، للسفير الإيراني: "أنت تُصدر معلومات خاطئة، وأنت شخص كاذب ونصاب وتصطاد في الماء العكر، وتبيع الوهم للعالم، وهذا مرفوض شكلًا وموضوعًا؛ لكون التفريغ من مركب لسكة حديد ثم مركب ثم سكة حديد يستغرق وقت طويل، والحديث عن أن التكلفة والوقت أقل غير صحيح"، موضحًا أن المشروع الذي يتحدث عنه السفير الإيراني يخرج من مومباي في الهند، لميناء بندر عباس الإيراني الموجود على المحيط الهندي، ثم يتحرك برًا بالسكة الحديد للوصول لبحر قازوين، ثم نقل الحاويات بمركب لـ استراخان في روسيا، ومنها إلى شمال روسيا أو أوروبا بالسكك الحديدية.

ونوه بأن روسيا استغلت إغلاق قناة السويس للترويج لطريق الممر البحري الشمالي كبديل لقناة السويس، كما أن الصين تستغل لتكون مبادرة الحزام والطريق بديل لقناة السويس.

وشدد، على أن الجغرافيا المصرية لن تُهزم، ولن تستطيع هذه الدول هزيمة الجغرافيا المصرية، ومن ينافس قناة السويس بإذن الله خاسر.

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