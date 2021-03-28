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شاهد.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين البرهان والسيسي

الأحد 28/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" نبأ عاجل بشأن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعرب للرئيس عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن السودان حكومة وشعبًا مع مصر، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

من جانبه، عبر الرئيس عن التقدير لأخيه الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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