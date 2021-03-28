خبير: تفريغ السفينة الجانحة حال الفشل في التعويم صعب لهذا السبب



قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن جنوح سفينة قناة السويس يؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية، خاصة مع غلق أوروبا بصورة شبه كاملة بسبب أزمة فيروس كورونا.



وتابع "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تفريغ السفينة الجانحة حال الفشل في تعويمها أمر صعب للغاية، خاصة وأن السفينة جانحة في منطقة رملية، معقبًا: "تفريغ حمولة السفينة في حاجة إلى ميناء مُجهز".



ولفت إلى أن قناة السويس تمتلك خبرات عالية جدًا في التعامل مع الحوادث، معقبًا: "خبرات قناة السويس فريدة وغير متواجدة في العالم أجمع، ولذلك القناة قادرة على التعامل مع كل الأزمات بسرعة عالية للغاية".



