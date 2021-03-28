وزير الزراعة يكشف تفاصيل دعم حاويات قناة السويس المنتظرة

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعاملت بمؤسسية لحل أزمة المواشي العالقة في قناة السويس نتيجة أزمة السفينة الجانحة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس منذ 3 أيام للاستفسار حول وجود عبارات تحمل أي رؤوس مواشي أو غنم أو أي كائنات حية بحاجة للطعام أو الرعاية، وبالفعل تم التأكد من وجود 5 عبارات في قناة السويس تحمل أغنام وأبقار.



وآشار "القصير"، إلى أنه أمر بتوجيه 3 فرق طبية بيطرية لمعاينة الوضع والنظر في احتياجات تلك الأغنام والأبقار، منوها أن تم حصر 60 ألف و400 رأس غنم و421 بقرة.



وتابع: "الأطباء فحصوا وتأكدوا من عدم وجود مرض وبائي بين الغنم الأبقار، وأنهم فقط بحاجة إلى بعض العلاجات، فتم توفيرها على الفور، وتم التأكد من وجود نقص في الأعلاف فتم نقل 44 طن علف و6 طن قش أرز للعبارات".

