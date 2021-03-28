Advertisements

وزير الزراعة يكشف تفاصيل دعم حاويات قناة السويس المنتظرة

الأحد 28/مارس/2021 - 09:58 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعاملت بمؤسسية لحل أزمة المواشي العالقة في قناة السويس نتيجة أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس منذ 3 أيام للاستفسار حول وجود عبارات تحمل أي رؤوس مواشي أو غنم أو أي كائنات حية بحاجة للطعام أو الرعاية، وبالفعل تم التأكد من وجود 5 عبارات في قناة السويس تحمل أغنام وأبقار.

وآشار "القصير"، إلى أنه أمر بتوجيه 3 فرق طبية بيطرية لمعاينة الوضع والنظر في احتياجات تلك الأغنام والأبقار، منوها أن تم حصر 60 ألف و400 رأس غنم و421 بقرة.

وتابع: "الأطباء فحصوا وتأكدوا من عدم وجود مرض وبائي بين الغنم الأبقار، وأنهم فقط بحاجة إلى بعض العلاجات، فتم توفيرها على الفور، وتم التأكد من وجود نقص في الأعلاف فتم نقل 44 طن علف و6 طن قش أرز للعبارات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة قناة السويس المشاية بالحاويات المنتظرة السفينة الجانحة

أخبار تهمك

حسام البدري يوضح حقيقة طلبه رحيل طارق مصطفى من الجهاز الفنى لمنتخب مصر

منذ ساعة

"المقاولون العرب" تكشف تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

رئيس مرشدي قناة السويس يزف بشري سارة حول تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

منذ حوالي 7 ساعات

ساويرس يعلق على حادث طريق الجلالة: "مشهد انتحاري لا يصدق"

منذ ساعة و 9 دقيقة

البدري يستقر بشكل نهائي على تشكيل مصر ضد جزر القمر بتصفيات إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال والقناة الناقلة

منذ 35 دقيقة

مصادر تكشف هوية فتاة حادث طريق الجلالة

منذ ساعة و 17 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ يوم

موسيماني يُضحى بمهاجم الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بسبب صاعقة رعدية.. وفاة راعيا غنم أثناء عملهما ببنزرت

قوافل جامعة القناة تعالج 655 حالة بيطرية بالمجان في الإسماعيلية

قوافل جامعة القناة تعالج 346 حالة بيطرية في "أبو صوير البلد"

"الزراعة" ترسل كميات من الأعلاف وتقدم خدمات بيطرية مجانا لسفن محتجزة بقناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس يوضح سيناريوهات التعامل مع السفينة الجانحة

أسامة ربيع: لا يمكن تحديد مدى زمني معين لإنها تعويم السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:27 م

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم

وفاة الداعية الأزهري محمد وهدان

05:57 م

عاجل.. السجن 10 سنوات لوزير مالية أسبق

03:25 م

عاجل- إستقالة جديدة داخل نادي الزمالك

07:33 م

"المقاولون العرب" تكشف تأثير التكريك حول السفينة الجانحة على أنفاق قناة السويس

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان