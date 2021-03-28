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وزير الزراعة يكشف تفاصيل دعم حاويات قناة السويس المنتظرة
الأحد 28/مارس/2021 - 09:58 م
هدى عبدالرازق
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قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تعاملت بمؤسسية لحل أزمة المواشي العالقة في قناة السويس نتيجة أزمة السفينة الجانحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس منذ 3 أيام للاستفسار حول وجود عبارات تحمل أي رؤوس مواشي أو غنم أو أي كائنات حية بحاجة للطعام أو الرعاية، وبالفعل تم التأكد من وجود 5 عبارات في قناة السويس تحمل أغنام وأبقار.
وآشار "القصير"، إلى أنه أمر بتوجيه 3 فرق طبية بيطرية لمعاينة الوضع والنظر في احتياجات تلك الأغنام والأبقار، منوها أن تم حصر 60 ألف و400 رأس غنم و421 بقرة.
وتابع: "الأطباء فحصوا وتأكدوا من عدم وجود مرض وبائي بين الغنم الأبقار، وأنهم فقط بحاجة إلى بعض العلاجات، فتم توفيرها على الفور، وتم التأكد من وجود نقص في الأعلاف فتم نقل 44 طن علف و6 طن قش أرز للعبارات".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس منذ 3 أيام للاستفسار حول وجود عبارات تحمل أي رؤوس مواشي أو غنم أو أي كائنات حية بحاجة للطعام أو الرعاية، وبالفعل تم التأكد من وجود 5 عبارات في قناة السويس تحمل أغنام وأبقار.
وآشار "القصير"، إلى أنه أمر بتوجيه 3 فرق طبية بيطرية لمعاينة الوضع والنظر في احتياجات تلك الأغنام والأبقار، منوها أن تم حصر 60 ألف و400 رأس غنم و421 بقرة.
وتابع: "الأطباء فحصوا وتأكدوا من عدم وجود مرض وبائي بين الغنم الأبقار، وأنهم فقط بحاجة إلى بعض العلاجات، فتم توفيرها على الفور، وتم التأكد من وجود نقص في الأعلاف فتم نقل 44 طن علف و6 طن قش أرز للعبارات".
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