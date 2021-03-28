"التفتيش أعمال البناء" يكشف موعد بدء معاينة عمارات جسر السويس (فيديو)

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء ستقوم بتحديد أسباب انهيار عقار جسر السويس مشيرا إلى وجود بعض الأسباب المتداولة مثل وجود تعديلات في الدور الأرضي ومن الممكن أن يكون ذلك السبب في سقوطه ولكن اللجنة مازالت تعمل ولم تصل لنتيجة نهائية ومن الوارد أن يتم إعلان التقرير النهائي غدا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التفتيش يتم حاليا على عمارات جسر السويس والأولوية للعقارات شديدة الخطورة وصاحبة الارتفاعات الكبيرة مؤكدا أن مهمة اللجنة في المنطقة تمتد لشهر.



وأوضح ان اللجنة ستبدأ عملها غدا لمعاينة كافة العقارات بمنطقة جسر السويس وهناك منهجية لعمل اللجنة مشيرا إلى أن العقار المنهار ثبت إضافة 5 أدوار دون ترخيص وتم طلب التصالح بشأنهم ولكن لم يتم البت في الطلب.



وأشار إلى أن الدولة لها دور في حماية المواطنين وستعمل على تطبيق القانون بكل حزم ضد مخالفات البناء العشوائي وهناك الملايين من العقارات تحتاج التدخل والبداية ستكون من منطقة جسر السويس مشيرا إلى أن القانون يتيح إخلاء العقارات الخطرة وتصحيح الأخطاء على نفقة صاحب العقار.



وأكد رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، أنه لم يحدث عملية حصر لمخالفات البناء في مصر والجهات المسئولة لابد أن تعمل على حصر المخالفات.

