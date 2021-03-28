أصالة تحتفل بخطبة ابنتها في سرية تامة

أكدت شام ابنة الفنانة أصالة خطبتها وذلك عقب مرور فترة قليلة على فشل علاقتها الأولى.



وكشفت شام عن ذلك من خلال برنامج "et بالعربي"، حيث ثالت أن الخطوبة جاءت في سرية تامة ولم تكشف عن موعد الزفاف.



وكانت قد انتشرت صور لشام وهي تحتضن أحد الأشخاص ولكنها حرصت على عدم إظهار شكله، مما آثارت جدل كبير لدى الجمهور.