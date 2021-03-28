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400 قناة عربية وعالمية تنقل حدث موكب المومياوات على الهواء.. والوزارة تضع اللمسات النهائية

الأحد 28/مارس/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه سيتم إذاعة وبث موكب المومياوات المليكة المقرر انطلاقه السبت 3 أبريل، على الهواء مباشرة لكافة دول العالم عبر شاشات التليفزيون وشبكة الإنترنت، وأن هناك 400 من القنوات التليفزيونية العالمية والعربية أكدت بث هذا الحدث على الهواء مباشرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الورزاة مساء بحضور وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مع ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، وقيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات، وذلك في مقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومتابعة كافة التفاصيل والتجهيزات النهائية لهذا الحدث الفريد لإخراجه بالمظهر الحضاري الذي يليق بمكانة مصر وبعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.

ووجه الوزير الشكر لكافة أجهزة الدولة المصرية والوزارات المعنية وفريق عمل هذا الحدث على الجهود المبذولة لانجاح هذا الحدث الضخم والذي ينتظره العالم أجمع.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لكافة التفاصيل الخاصة بهذا الحدث والتي تم اختيارها بعناية ودقة فائقة، وأن الموسيقي التي سيتم عزفها موسيقي مصرية قديمة.

وأوضح أن الحدث يشارك به طلبة وأطفال وفنانين مصريين، كما أنه سيتم من خلاله إبراز مظاهر الجمال المختلفة في كافة النقاط التي سيمر بها الموكب من متحف التحرير مرورًا بميدان التحرير ويحيرة عين الصيرة وغيرها من الأماكن حتي الوصول الى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وأطلقت الوزارة حملة إعلانية للترويج لهذا الحدث على منصات التواصل الاجتماعي العربية والدولية وخاصة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر.

وتفقد وزير السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية لوضع اللمسات النهائية لقاعة العرض المركزية والتي سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ووجه الوزير بإجراء بعض التعديلات في طريقة عرض بعض القطع.

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الكلمات المفتاحية

عملية نقل المومياوات المتحف القومى

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