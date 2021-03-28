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تعليق ساخر من صلاح عبد الله على "لعنة الفراعنة"
الأحد 28/مارس/2021 - 10:36 م
مي مرسي
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علق الفنان صلاح عبد الله على تعليقات الجمهور والتي آثارت جدلا كبيرا حول لعنة الفراعنة ونقل الموميات والذي اعتقد البعض أنه أثر بشكل كبير في الحودات التي تحدث في مصر في ظل هذه الأيام.
وقال "عبد الله" معلقا على هذا الموضوع: "هوه صحيح ياجدي إنتوا السبب في اللي بيحصل؟!:عليا اللعنة إنتوا بتهرجوا #لعنة_الفراعنة ".
يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد.
وقال "عبد الله" معلقا على هذا الموضوع: "هوه صحيح ياجدي إنتوا السبب في اللي بيحصل؟!:عليا اللعنة إنتوا بتهرجوا #لعنة_الفراعنة ".
يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد.
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