الدنمارك تكتسح مولدوفا بثمانية أهداف نظيفة بتصفيات المونديال

اكتسح المنتخب الدنماركي نظيره منتخب مولدوفا 8-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.









عزز المنتخب الدنماركي صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى ست نقاط، وتجمد رصيد منتخب مولدوفا عند نقطة واحدة من مباراتين.









وحسم المنتخب الدنماركي المباراة تماماً في شوطها الأول بخماسية نظيفة، افتتحها كاسبر دولبرغ من ضربة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف ميكيا دامسغارد هدفين في الدقيقتين 22 و29، وأحرز جينس ستريغر لارسن، وماتياس يانسن، الهدفين الآخرين في الدقيقتين 35 و39.









وفي الشوط الثاني، سجل دولبرغ هدفه الثاني، وهو السادس للفريق في الدقيقة 48، ثم أحرز زميله روبير سكوف الهدف السابع للفريق في الدقيقة 81، قبل أن يختتم ماركوس إمغفارتسن التسجيل في المباراة بالهدف الثامن في الدقيقة 89.



